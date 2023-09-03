Новичок «Динамо» Чавес сравнил уровень РПЛ и чемпионата Мексики
Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес отметил высокий уровень МИР Российской премьер лиги (РПЛ).
27 августа московский клуб подписал с Чавесом контракт по схеме «4+1». Мексиканец дебютировал за «Динамо» во вторник в матче ФОНБЕТ Кубка России с московским «Спартаком» (1:4), выйдя на поле в середине второго тайма.
— В спортивной прессе и в социальных сетях пишут, что РПЛ по уровню ниже чемпионата Мексики. Позже я вам скажу, так это или нет, но я увидел, что она высокого уровня. Уровень, требования, ритм, есть другие игровые схемы и идеи, некоторые из которых я не знаю. Российские футболисты играют на одном уровне с мексиканскими, не будучи известными. В РПЛ есть и именитые игроки, но я пока только оценил уровень футболистов «Спартака», — цитирует Чавеса TUDN.
Предыдущим клубом Чавеса была мексиканская «Пачука», за которую он выступал с 2019 года. Ранее СМИ сообщали, что 27 летний футболист сам оплатил расторжение контракта с клубом. В составе команды он провел 143 матча, забил 14 мячей и сделал 12 голевых передач.
За сборную Мексики в активе хавбека 24 матча, 3 гола и 1 результативная передача. Чавес принимал участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре.