Новичок «Динамо» Чавес сравнил уровень РПЛ и чемпионата Мексики

— В спортивной прессе и в социальных сетях пишут, что РПЛ по уровню ниже чемпионата Мексики. Позже я вам скажу, так это или нет, но я увидел, что она высокого уровня. Уровень, требования, ритм, есть другие игровые схемы и идеи, некоторые из которых я не знаю. Российские футболисты играют на одном уровне с мексиканскими, не будучи известными. В РПЛ есть и именитые игроки, но я пока только оценил уровень футболистов «Спартака», — цитирует Чавеса TUDN.