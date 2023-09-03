«Манчестер Сити» планирует удвоить зарплату Холанду

Действующий чемпион английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» в скором времени предложит новый контракт на улучшенных условиях нападающему Эрлингу Холанду, сообщает Mirror.

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По данным источника, «горожане» готовы увеличить зарплату футболисту сборной Норвегии практически в два раза, по соглашению он будет получать £ 600 тыс в неделю (€700 тыс).

Также в материале отмечается, что «Сити» предлагает новый контракт форварду, чтобы другие клубы не смогли переманить игрока из состава «горожан».

Напомним, действующий контракт Холанда с «Манчестер Сити» действует до лета 2027 года. При этом футболист зарабатывает £ 375 тыс в неделю (€437 тыс).