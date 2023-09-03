Джанашия негативно отнесся к решению Изидора не возвращаться в «Локомотив»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор поступил плохо, решив не возвращаться в московский клуб из Франции, футболист должен выполнять условия своего контракта, заявил «Матч ТВ» бывший форвард «красно зеленых» Заза Джанашия. В воскресенье «Локомотив» объявил о том, что Изидор через своего агента уведомил московский клуб о нежелании возвращаться в Россию. Ранее 23 летний футболист без согласования с руководством «Локомотива» покинул территорию Россию и уехал во Францию, где без уведомления «красно зеленых» самостоятельно прошел медосмотр в одной из команд. При этом железнодорожники не получили из Франции предложений о трансфере Изидора, которые устроили бы обе стороны. — Это очень плохо. Контракт надо выполнять, на то и он и существует. — Клуб вернет игрока? — Конечно. Клуб может его и вернуть, и оштрафовать. Если там захотят, естественно, — сказал Джанашия «Матч ТВ». Контракт Изидора с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне футболист провел шесть матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу. 3 сентября «Локомотив» в 7 м туре МИР РПЛ встретится с «Балтикой». Стартовый свисток на «РЖД Арене» прозвучит в 15:15 (мск). Прямую трансляцию встречи смотрите в воскресенье на канале МАТЧ ПРЕМЬЕР с 15:00 (мск), а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Локомотив - Балтика. МИР Российская Премьер-лига. Тур 7