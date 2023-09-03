Игрок "Локомотива" самовольно покинул Россию без согласования с клубом

Форвард московского ФК «Локомотив» Вильсон Изидор самовольно покинул расположение команды, чтобы выступать за французский клуб. Об этом рассказали в пресс-службе железнодорожников, сообщает «Чемпионат».

После матча «Локомотива» с ФК «Сочи» французский футболист Вильсон Изидор вернулся в Москву. У него была договоренность о возможном переходе в европейский клуб, если предложение будет устраивать «Локомотив» и игрока.

Однако Вильсон решил не дожидаться решения «Локомотива» и самовольно покинул команду.

«Ближе к закрытию трансферного окна футболист без согласования с руководством ФК «Локомотив» покинул территорию Российской Федерации», - сказано в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что Вильсон уехал во Францию, где самостоятельно прошёл медосмотр в одной из команд.

ФК «Локомотив» до закрытия трансферного окна во Франции не получил предложений, которые устраивали бы обе стороны. Железнодорожники призвали Вильсона Изидора вернуться в Москву. Однако футболист через своего агента заявил, что не вернется в Россию.