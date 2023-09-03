«Оренбург» одержал первую победу в сезоне РПЛ, разгромив «Сочи»

Завершился матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). «Оренбург» одержал победу со счётом 3:0.

© пресс-служба ФК "Оренбург"

На 55-й минуте счёт открыл нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья, реализовав пенальти. Рукой в своей штрафной сыграл форвард «Сочи» Мартин Крамарич. На 58-й минуте второй мяч хозяев забил нападающий Владимир Обухов с передачи Мансильи. На 90+6-й минуте с пенальти отличился форвард Джастин Куэро — 3:0.