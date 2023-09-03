Главный тренер «Локомотива» отреагировал на отказ Изидора вернуться в РФ

Галактионов отреагировал на ситуацию с нападающим «Локомотива» Изидором
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в эфире «Матч ТВ» прокомментировал ситуацию с французским нападающим команды Вильсоном Изидором.
В воскресенье «Локомотив» объявил о том, что Изидор через своего агента уведомил московский клуб о нежелании возвращаться в Россию. Ранее 23 летний футболист без согласования с руководством «Локомотива» покинул территорию Россию и уехал во Францию, где без уведомления «красно зеленых» самостоятельно прошел медосмотр в одной из команд. При этом железнодорожники не получили из Франции предложений о трансфере Изидора, которые устроили бы обе стороны.
— Именно сейчас все мысли об игре с «Балтикой», клуб сделал соответствующее заявление по ситуации с Изидором. Дальше все в рабочем порядке будут смотреть, как разовьется ситуация в динамике.
Первые таймы без побед? Надо оттолкнуться от того, что матч идет 90 с лишним минут, картинка вырисовывается не только в первые минуты или по первому тайму, но и по характеру игры. У нас были определенные нюансы с качеством, на которые мы неоднократно обращали снимание, стараемся это видоизменять. С «Сочи» это получилось достаточно хорошо. Что касается статистики, это всё относительно.
Все мы понимаем, что игра за сборную России для любого игрока — честь, сборная должна жить и собираться, подобраны неплохие спарринги, — сказал Галактионов «Матч ТВ».