Семак оценил уровень азиатского футбола

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед товарищеским матчем с «Сепаханом» оценил уровень азиатского футбола, отметив, что в Саудовской Аравии развитие идет семимильными шагами.

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В четверг «Зенит» сыграет с иранским клубом «Сепахан» (Исфахан). Игра пройдет на «Газпром Арене», стартовый свисток прозвучит в 19:30 (мск)

— Что скажете об уровне азиатского клубного футбола?

— Во многих странах он разный. В Саудовской Аравии он стоит особняком, где приглашают звезд мирового уровня — там развитие идет семимильными шагами. То касается «Сепахана», у них на старте чемпионата 4 игры — 4 победы. Есть свой почерк. Интересно встречаться с командами, проповедующими разный игровой стиль. Нашли дату, удобную для «Сепахана», чтобы провести этот спарринг. Будет интересно, а нам полезно посмотреть на игроков, кто меньше играет в чемпионате.

— Как оцените первый отрезок чемпионата для Клаудиньо и команды в целом?