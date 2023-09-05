Машину Дзюбы эвакуировали в Москве за нарушение правил парковки

В Москве был проведён очередной рейд по автомобилям, которые припаркованы на тротуарах и велодорожках. Среди транспортных средств, нарушивших правила парковки, оказался Range Rover, принадлежащий известному футболисту Артёму Дзюбе, информирует телеграм-канал «Мутко против».

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Машина Дзюбы стояла около ресторана, полностью перегородив велодорожку. Автомобиль был эвакуирован. Однако, согласно сведениям источника, далеко не факт, что машину неправильно припарковал сам Дзюба, ведь на этом автомобиле чаще ездит его супруга Кристина.

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