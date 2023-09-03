Гол Кузяева принес «Гавру» победу над «Лорьяном»

Гол футболиста сборной России Далера Кузяева принес «Гавру» победу над «Лорьяном» в матче французской Лиги 1.

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Кузяев открыл счет на 53-й минуте встречи. На 70 минуте матча преимущество «Гавра» удвоил Набиль Алиуи. Уже в компенсированное время игрок «Лорьяна» Нолан Мбемба установил окончательный счет матча.

Кузяев забил два мяча в четырех матчах за «Гавр». Также игроку удалось отличиться в поединке против «Бреста» (1:2).

В турнирной таблице «Гавр» занимает восьмое место, набрав 5 очков. Лидирует в чемпионате «Монако», имея в активе десять баллов.

12 июля россиянин подписал контракт с французским клубом до лета 2025 года. До этого он на протяжении шести лет играл за «Зенит».

Стоит отметить, что это уже не первый уход Кузяева из «Зенита». По истечении предыдущего контракта он также ждал предложение от зарубежных клубов, но не получил их и вернулся в Санкт-Петербург.