«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед», забив дважды в конце матча

Лондонский «Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

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Встреча, которая прошла в Лондоне, завершилась со счетом 3:1.

На 27 минуте счет открыл Маркус Рашфорд, но уже через минуту Мартин Эдегор забил ответный мяч. В самом конце встречи футболисты «Арсенала» Деклан Райс и Габриэл Жезус принесли точными ударами победу своей команде.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Арсенал» занимает пятое место, набрав десять очков. «Манчестер Юнайтед» располагается на 11-й строчке, имея в активе шесть баллов.

В следующем туре «Арсенал» сыграет с «Эвертоном». Матч состоится 17 сентября. «Манчестер Юнайтед» 16 сентября встретится с «Брайтоном».