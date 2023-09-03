Тренер «Зенита» Семак прокомментировал ничью с ЦСКА

«Сложно сложился матч, мы знали, что ЦСКА будет ждать нашей ошибки, в итоге они и дождались. Потом мы заиграли получше, здорово в некоторых эпизодах сыграл Игорь Акинфеев. Конечно, мы ехали за победой, однако учитывая то, как складывался матч, можно быть довольным ничьей, добытой в конце игры.



Были ошибки, будем делать работу над ошибками и подойдем к следующим матчам в более лучшей форме. Надеюсь, что к возобновлению чемпионата все вернутся в строй.



Мы достаточно хорошо справились с теми проблемами, которые на нас свалились перед сезоном. Я, честно говоря, думал, что будет хуже. Многие футболисты пропустили предсезонку, так что в целом я доволен», — заявил Семак.