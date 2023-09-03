Лучший матч Фернандеса за «Зенит» привел к ничьей

ЦСКА – «Зенит». Взгляд из Петербурга. Результат всегда справедлив, поэтому «Зенит», имевший в сегодняшней встрече подавляющее территориальное преимущество, обязан признать итоговые 1:1. Как оценить ничейный результат для «Зенита»? Стратегически катастрофы не произошло: одно очко на поле одного из непосредственных конкурентов – приемлемый результат. Однако «Зенит» привык побеждать, и, на мой взгляд, вправе сетовать на итоговый результат. В боксе по очкам петербуржцы получили бы преимущество от всех трех судей. В футболе мерило игры – результат. На табло 1:1. Принимаем. Почему гости не выиграли этот матч? Причина первая: увязший в железобетонной обороне армейцев Кассьерра и нейтрализованные конструкторы зенитовского нападения, Клаудиньо и Вендел. Причина вторая: несбалансированные фланги (правый с Марио Фернандесом был гораздо активнее). Причина третья: блестящая игра Акинфеева и ошибка зенитовцев в начале встречи (ответственность должны поровну разделить Алип и Кержаков). Возвращаясь к правому флангу отмечу, что лучшая игра Марио Фернандеса за «Зенит» привела лишь к ничьей, но ей, на мой взгляд, должны быть удовлетворены обе команды. Накалившиеся в концовке страсти? Обычные футбольные эмоции в поединке принципиальных соперников. Полыхнуло, погасло, бывает. Матч получился ярким и драматичным, именно такой футбол и любят болельщики. Еще раз: счет на табло, результат справедлив. У меня пока все. Фото Ольга Торопова, bobsoccer.ru