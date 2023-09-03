«Интер» разгромил «Фиорентину», «Торино» вырвал победу у «Дженоа»

«Интер» на своем поле крупно обыграл «Фиорентину» в матче третьего тура чемпионата Италии.

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Встреча завершилась со счетом 4:0. За миланский клуб отличились Маркус Тюрам (24), Хакан Чалханолгу (58) и дважды Лаутаро Мартинес (53, 73).

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин провел всю встречу на скамейке запасных. «Интер» с 9 очками возглавил турнирную таблицу, «Фиорентина» идет на восьмой строчке с 4 очками.

В следующем туре «Интер» 16 сентября сыграет на «Сан Сиро» с «Миланом», а «Фиорентина» днем позже примет «Аталанту».

В другом матче игрового дня «Торино» дома обыграл «Дженоа» (1:0) благодаря голу Неманьи Радоньича на 90 й минуте встречи.

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Чемпионат Италии. 2023-24. Тур 03

«Интер» (Милан) — «Фиорентина» (Флоренция) — 4:0 (1:0)

Голы: Тюрам, 24 (ВИДЕО). Мартинес Лаутаро, 53 (ВИДЕО), 73 (ВИДЕО). Чалханоглу, 58 (с пенальти) (ВИДЕО).

«Торино» (Турин) — «Дженоа» (Генуя) — 1:0 (0:0)