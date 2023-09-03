Футболист ЦСКА раскритиковал судейство в игре с «Зенитом»
Полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар подвел итоги матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита», заявив, что у него есть вопросы к арбитру встречи Павлу Кукуяну, передает Sport24.
«К сожалению, мы пропустили гол в конце. Но это большой вопрос к судье. Один раз он показывает одно, в другом эпизоде — совершенно другое. Я не понимаю всех правил. К судейству сегодня есть большой вопрос», — сказал Зделар.
Встреча завершилась со счетом 1:1. На 4-й минуте встречи счет открыл Антон Заболотный. За две минуты до конца основного времени Дуглас дос Сантос принес точным ударом «Зениту» ничью.
В турнирной таблице Российской премье-лиги (РПЛ) «Зенит» занимает второе место, набрав 14 очков. ЦСКА располагается на седьмой строчке, имея 11 баллов. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 17 очков.
Ранее тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил усталостью ничью с «Зенитом».