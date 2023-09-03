Экс-футболист «Локомотива» заявил, что у него есть вопросы к Абаскалю
Бывший футболист московского «Локомотива» Руслан Пименов заявил, что не понимает, почему наставник московского «Спартака» Гильермо Абаскаль оставил в запасе защитника Срджана Бабича в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара», передает RT.
«Меня очень удивил Абаскаль: оставил в запасе Бабича. Как его можно было не поставить в состав? Что происходит в голове у Абаскаля?» — сказал Пименов.
2 сентября «Спартак» проиграл на выезде «Краснодару» со счетом 0:2. На 39-й минуте счет открыл нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. На 84-й минуте Эдуард Сперцян упрочил преимущество краснодарской команды и установил окончательный счет.
Следующий матч «Спартак» проведет 16 сентября против «Сочи». Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.
Ранее Юрий Семин объяснил, за счет чего «Краснодар» обыграл «Спартак».