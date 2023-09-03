Кержаков рассказал, кого надо винить за пропущенный в игре с ЦСКА мяч

Голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков взял на себя вину за пропущенный мяч в начале встречи Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА, передает «Чемпионат».

«Это моя ошибка — плохо обработал мяч. Тяжело ли после такой ошибки возвращаться в игру? Нормально», — сказал Кержаков.

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 4-й минуте встречи счет открыл Антон Заболотный. За две минуты до конца основного времени Дуглас дос Сантос принес точным ударом «Зениту» ничью.

В турнирной таблице Российской премье-лиги (РПЛ) «Зенит» занимает второе место, набрав 14 очков. ЦСКА располагается на седьмой строчке, имея 11 баллов. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 17 очков.