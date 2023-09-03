Легенда «Реала» подпишет контракт с «Севильей»

Журналист Фабрицио Романо в своем Twitter заявил, что экс-игрок французского «ПСЖ» Серхио Рамос подпишет контракт с «Севильей».

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Романо утверждает, что стороны уже пришли к договоренности.

Рамос выступал за «Севилью» с 2002 по 2005 год. Он является воспитанником этого клуба. В 2005 году Рамос перешел в мадридский «Реал», за который играл до 2021 года. В составе «сливочных» он стал пятикратным чемпионом Испании, четырежды брал Лигу чемпионов, а также трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА.

В 2023 году Рамос объявил о завершении карьеры в сборной Испании, за которую выступал с 2005 года. За это время он провел 180 матчей, в которых забил 23 мяча. Вместе с национальной командой он становился победителем двух чемпионатов Европы (2008, 2012), а также завоевал титул чемпиона мира в 2010 году.

СМИ ранее сообщали, что Рамос получил предложение от клуба из Саудовской Аравии «Аль-Наср». За эту команду также выступает бывший одноклубник испанца по «Реалу» Криштиану Роналду.