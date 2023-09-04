Стало известно о том, что бывший защитник сборной Испании по футболу Серхио Рамос вернется в «Севилью» спустя 18 лет. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (бывшее название Twitter — прим. «Ленты.ру»).

По информации Романо, 37-летний футболист уже согласовал краткосрочный контракт с командой. Отмечается, что он не принял предложение саудовского «Аль-Иттихада».

17 ноября 2022 года Globe Soccer Awards назвал Рамоса лучшим защитником в истории футбола. В 2020 году журнал France Football также признал испанца самым выдающимся игроком на этой позиции.