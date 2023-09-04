Выяснилось, будет ли ЦСКА обращаться в ЭСК после матча с «Зенитом»

«Мы не станем обращаться в экспертно-судейскую комиссию, потому что в клубе сформулировали такую позицию — обращаться туда в крайних случаях. Не просто ради шума, а когда есть реальная необходимость, как например в ситуациях со «Спартаком» и «Ахматом». Возникла непонятная ситуация, когда боковой рефери поднял флажок и показал, что мяч ушел от игрока сине-бело-голубых, и должен был быть удар от ворот. Это видел Акинфеев и другие игроки. Однако главный судья указал на угловой и его сразу разыграли. И последовала неразбериха. Как говорят, бригада поспорила между собой и далее на поле, во время матча и после, но увы, по итогу данная проблема из-за дискоммуникации стала нашей. Это футбол», — приводит слова Брейдо РИА «Новости».