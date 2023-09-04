Глушаков прокомментировал информацию о возможном переходе в "Рубин"

Российский футболист Денис Глушаков прокомментировал информацию о том, что он может перейти в казанский "Рубин". Его слова передает "Спорт-Экспресс".

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"Вообще про интерес к себе я слышу, но конкретики пока никакой нет", — сказал Глушаков.

Глушаков выступал за "Спартак" с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он стал чемпионом России. После ухода из московской команды подписал контракт с грозненским "Ахматом", а в июле 2020-го покинул клуб и перешел в подмосковные "Химки", в составе которых отыграл полтора сезона.