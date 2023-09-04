Комментатор Орлов предположил, что «Зенит» купит Мбаппе

Футбольный эксперт Геннадий Орлов в эфире "Радио Зенит" отреагировал на слова президента петербургского "Зенита" Александра Медведева о том, что клуб готовится объявить сенсацию через несколько дней.

"Не хватает "Зениту" нападающих. Судя по выданным характеристикам, это, скорее всего, Мбаппе (смеется). Но, думаю, вряд ли Мбаппе сюда приедет. В Европе окно закрыто. Значит, футболист не из Европы", - сказал Орлов.

24 июля издание Relovo сообщило, что Мбаппе отказался переходить из "ПСЖ" в саудовский "Аль-Хиляль", несмотря на то, что клубы уже договорились о трансфере. Форвард согласился весь следующий сезон провести в "ПСЖ" на скамейке запасных в качестве наказания за тайные переговоры, которые он вел с мадридским "Реалом".