Комментатор Орлов предположил, что «Зенит» купит Мбаппе

Футбольный эксперт Геннадий Орлов в эфире "Радио Зенит" отреагировал на слова президента петербургского "Зенита" Александра Медведева о том, что клуб готовится объявить сенсацию через несколько дней.
"Не хватает "Зениту" нападающих. Судя по выданным характеристикам, это, скорее всего, Мбаппе (смеется). Но, думаю, вряд ли Мбаппе сюда приедет. В Европе окно закрыто. Значит, футболист не из Европы", - сказал Орлов.
24 июля издание Relovo сообщило, что Мбаппе отказался переходить из "ПСЖ" в саудовский "Аль-Хиляль", несмотря на то, что клубы уже договорились о трансфере. Форвард согласился весь следующий сезон провести в "ПСЖ" на скамейке запасных в качестве наказания за тайные переговоры, которые он вел с мадридским "Реалом".
13 августа известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Мбаппе вернулся к тренировкам с основным составом команды после переговоров с руководством. Первый матч чемпионата Франции с "Лорьяном" Мбаппе пропустил, в игре с "Тулузой" он вышел во втором тайме на поле и забил мяч.