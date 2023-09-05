Экс-игрок Мостовой оценил присвоение звания царя игроку "Гавра" Кузяеву

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой , который в своей клубной карьере выступал за французский "Старсбур", отреагировал на то, что французские СМИ назвали царем российского полузащитника "Гавра" Далера Кузяева после матча четвертого тура Лиги 1 с "Лорьяном". Его слова приводит Legalbet.

"Это же Европа, что они еще знают о России. Чтоб тебя так называли, надо много лет там поиграть. Меня не сразу так назвали. Кузяева и Головина сразу так называют, потому что у них Мостовой на слуху, Мостового в Европе помнят все. Заметьте, другими словами не называют. А могли бы, например, меня назвать Петром I", - заявил Мостовой.

4 сентября издание L'Équipe опубликовало статью под заголовком "Лучшие и худшие игроки матча "Гавр" – "Лорьян": Кузяев, царь родился". Российский игрок получил от французской газеты семь баллов из десяти возможных, столько же набрали его партнеры - защитник Готье Льорис и полузащитник Яссин Кешта. Эти оценки стали самыми высокими по итогам матча. Также Кузяев вместе с полузащитником "Монако" Александром Головиным был включен в символическую сборную четвертого тура чемпионата Франции. 12 июля россиянин подписал контракт с французским клубом до лета 2025 года. До этого он на протяжении шести лет играл за "Зенит". На его счету за французский клуб четыре матча, в которых он оформил два гола.