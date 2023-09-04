Александр Ерохин прокомментировал стычку в конце матча РПЛ ЦСКА — «Зенит»
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин в эфире «Матч ТВ» объяснил эмоциями после гола массовую стычку игроков в концовке матча чемпионата России против московского ЦСКА.
В воскресенье петербургский клуб сыграл вничью с армейцами в гостевом матче 7 го тура МИР РПЛ — 1:1. «Сине бело голубые» сравняли счет на 88 й минуте встречи.
— Забили гол, эмоции немного накалились, чуть чуть потолкались, но эмоции — элемент футбола, поэтому ничего, все нормально, — сказал Ерохин в эфире программы «Все на Матч!».
В турнирной таблице «Зенит» (14 очков) занимает второе место, ЦСКА (11) идет седьмым.