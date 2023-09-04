Энрике прокомментировал слова Неймара о «пережитом аде» в «ПСЖ»

«Заявления Неймара о том, что он и Месси жили в «аду» в «ПСЖ»? Это личный опыт, я не хочу вдаваться в подробности. Могу рассказать о своем опыте: я в полном восторге, чувствую, что руковожу довольно уникальной командой, клубом, который мне доверяет на 100%» — приводит слова Луиса Энрике «твиттер» PSG Report.