Тренер Шалимов прокомментировал реакцию Фернандеса на гол в ворота ЦСКА

— У меня такого не было, но я представляю, что когда ты получаешь мяч, каждый раз слышатся гул и свист, это выбивает немного. Он отпраздновал гол? Он в своей команде, что, не должен праздновать? Побежал, отпраздновал, нормальная вещь.



Караваев заслуживает своей игрой места в основном составе «Зенита». Я считаю, что это более правильно, Марио получше в атаке, Караваев — получше в обороне. У меня ощущение, что они Марио брали под отъезд Малкома, чтобы перестроиться. Потому что Малкома заменить практически невозможно, — сказал Шалимов в эфире программы «Все на Матч!».