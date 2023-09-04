Тренер Шалимов прокомментировал реакцию Фернандеса на гол в ворота ЦСКА

Шалимов назвал нормальной реакцию Фернандеса, отпраздновавшего гол в ворота ЦСКА
Защитнику «Зенита» Марио Фернандесу приходится справляться с негативным отношением болельщиков ЦСКА, празднование гола в ворота армейцев — нормальная реакция, заявил в эфире «Матч ТВ» бывший тренер «Ахмата» и «Урала» Игорь Шалимов.
В воскресенье ЦСКА дома сыграл вничью с «Зенитом» (1:1) в 7 м туре МИР РПЛ. Экс игрок ЦСКА Фернандес провел на поле 82 минуты в составе «Зенита». Он оказался единственным игроком скамейки запасных, кто побежал праздновать гол петербургской команды в концовке встречи.
— У меня такого не было, но я представляю, что когда ты получаешь мяч, каждый раз слышатся гул и свист, это выбивает немного. Он отпраздновал гол? Он в своей команде, что, не должен праздновать? Побежал, отпраздновал, нормальная вещь.
Караваев заслуживает своей игрой места в основном составе «Зенита». Я считаю, что это более правильно, Марио получше в атаке, Караваев — получше в обороне. У меня ощущение, что они Марио брали под отъезд Малкома, чтобы перестроиться. Потому что Малкома заменить практически невозможно, — сказал Шалимов в эфире программы «Все на Матч!».