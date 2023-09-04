Полузащитник «Краснодара» ответил Салиховой

«Счет на табло» — футболист «Краснодара» Кривцов о словах Заремы
Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов в разговоре с «Матч ТВ» заявил, что его удивили слова Заремы Салиховой перед матчем 7 го тура МИР РПЛ со «Спартаком».
В субботу краснодарцы дома победили «красно белых» со счетом 2:0. Перед игрой спутница экс владельца «Спартака» Леонида Федуна заявила, что московский клуб не заметит соперника на поле.
— Видел я пост Заремы. Скажу одно: счет на табло. Такие заявления странно делать с утра перед матчем, когда еще даже не сыграли. Для меня это странно, вот и всё, — сказал Кривцов «Матч ТВ».
«Краснодар» с 17 очками занимает первое место в турнирной таблице МИР РПЛ после семи туров. «Спартак» находится на девятой строчке с 10 очками.