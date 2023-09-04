Вратарь «Ахмата» высказался о матче с «Уралом»

«Не считаю себя героем матча с «Уралом». Один игрок никогда не сможет сделать результат» — вратарь «Ахмата»
Вратарь грозненского «Ахмата» Георги Шелия заявил «Матч ТВ», что не считает себя героем победного матча чемпионата России с екатеринбургским «Уралом», потому что успеха добивается вся команда, а не один человек.
«Ахмат» в субботу в гостевом матче седьмого тура МИР РПЛ обыграл «Урал» со счетом 1:0. Команда под руководством Мирослава Ромащенко с учетом Кубка России не проигрывает в четырех играх подряд. В турнирной таблице РПЛ «Ахмат» набрал 10 очков и поднялся на 8 е место.
— С приходом Ромащенко «Ахмат» не пропускает в РПЛ в трех матчах подряд. Из за чего такое преображение?
— Грубо говоря, произошла встряска команды. Нам объяснили, как играть, многое поменялось. Наверное, дело в этом. Плюс неудачно начали сезон, все понимали, что нужно реабилитироваться. И сейчас мы выглядим лучше.
— Тебя признали лучшим игроком матча. Считаешь себя героем?
— Нет. Мы все сделали большую работу, все знали, что будет тяжело в Екатеринбурге. А один игрок никогда не сможет сделать результат. Победа — заслуга всей команды, — сказал Шелия «Матч ТВ».
Следующий матч «Ахмат» проведет 16 сентября дома против «Краснодара» в 8 м туре РПЛ.