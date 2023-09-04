Вратарь «Ахмата» высказался о матче с «Уралом»

Вратарь грозненского «Ахмата» Георги Шелия заявил «Матч ТВ», что не считает себя героем победного матча чемпионата России с екатеринбургским «Уралом», потому что успеха добивается вся команда, а не один человек.

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«Ахмат» в субботу в гостевом матче седьмого тура МИР РПЛ обыграл «Урал» со счетом 1:0. Команда под руководством Мирослава Ромащенко с учетом Кубка России не проигрывает в четырех играх подряд. В турнирной таблице РПЛ «Ахмат» набрал 10 очков и поднялся на 8 е место.

— С приходом Ромащенко «Ахмат» не пропускает в РПЛ в трех матчах подряд. Из за чего такое преображение?

— Грубо говоря, произошла встряска команды. Нам объяснили, как играть, многое поменялось. Наверное, дело в этом. Плюс неудачно начали сезон, все понимали, что нужно реабилитироваться. И сейчас мы выглядим лучше.

— Тебя признали лучшим игроком матча. Считаешь себя героем?

— Нет. Мы все сделали большую работу, все знали, что будет тяжело в Екатеринбурге. А один игрок никогда не сможет сделать результат. Победа — заслуга всей команды, — сказал Шелия «Матч ТВ».