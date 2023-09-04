Глава РПЛ высказался об отъезде Изидора из России

Глава РПЛ Алаев об отъезде Изидора из России: «Ситуация вопиющая. Будем отстаивать свои интересы»
Глава РПЛ Александр Алаев высказался об отъезде Вильзона Изидора из России.
Ранее «Локомотив» сообщил, что нападающий без согласования с руководством клуба покинул Россию и уехал во Францию, где самостоятельно прошел медосмотр в одной из команд. Сейчас форвард отказывается возвращаться в Россию. Агент игрока заявил: «Локо» не хочет нормальных переговоров. Вильзон почти плакал, умоляя отпустить, его жена беременна. Но Ульянов сказал: «Это бизнес, мы хотим денег».
«Не сказал бы, что меня пугает такая тенденция отъездов, но ситуация вопиющая. Ты игрок, у тебя есть действующий контракт, и ты его выполняешь. В одностороннем порядке так делать непрофессионально.
Мы совместно с «Локомотивом», «Динамо» и «Ростовом» будем отстаивать свои интересы. Каждый футболист, имеющий контракт, должен его исполнять. Тем более было принято решение ФИФА, которое должно исполняться.
Надеюсь, что все юридические решения будут в пользу клубов, потому что создавать такие прецеденты ни в коем случае нельзя», – сказал Алаев.
Контракт Изидора с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2026 года. Напомним, что он не имеет права на приостановку контракта, так как не пользовался им ранее.
В нынешнем сезоне футболист провел шесть матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.
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