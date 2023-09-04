Глава РПЛ высказался об отъезде Изидора из России

«Не сказал бы, что меня пугает такая тенденция отъездов, но ситуация вопиющая. Ты игрок, у тебя есть действующий контракт, и ты его выполняешь. В одностороннем порядке так делать непрофессионально.



Мы совместно с «Локомотивом», «Динамо» и «Ростовом» будем отстаивать свои интересы. Каждый футболист, имеющий контракт, должен его исполнять. Тем более было принято решение ФИФА, которое должно исполняться.



Надеюсь, что все юридические решения будут в пользу клубов, потому что создавать такие прецеденты ни в коем случае нельзя», – сказал Алаев.