Мостовой о Кузяеве в «Гавре»: Да какой он царь, подождите

«Да какой царь, подождите. Когда Кузяев в своем дебютном матче сыграл ужасно, его никто царем не называл. Тогда и гол из-под него забили. Лучше фразами не бросаться. Чтобы стать царем, нужно играть много лет. Это прозвище нужно заслужить. Думаю, Кузяев не обращает на это внимание. Всего 4 матча сыграл пока. Взять в пример Головина, который во Франции выступает уже шестой сезон», — приводит слова Мостового «Sport24».