Мостовой о Кузяеве в «Гавре»: Да какой он царь, подождите
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на заголовок французского издания L’Equipe, которое назвало хавбека «Гавра» Далера Кузяева царем.
Будучи игроком испанской «Сельты» Мостовой получил прозвище «Царь».
«Да какой царь, подождите. Когда Кузяев в своем дебютном матче сыграл ужасно, его никто царем не называл. Тогда и гол из-под него забили. Лучше фразами не бросаться. Чтобы стать царем, нужно играть много лет. Это прозвище нужно заслужить. Думаю, Кузяев не обращает на это внимание. Всего 4 матча сыграл пока. Взять в пример Головина, который во Франции выступает уже шестой сезон», — приводит слова Мостового «Sport24».
В четвертом туре Первой лиги Франции «Гавр» на своем поле обыграл «Лорьян» со счетом 3:0. Первый гол забил 30-летний российский хавбек Далер Кузяев. Всего полузащитник сыграл за французский клуб 4 игры и забил два гола.
Кузяев перешел в «Гавр» в июле этого года в статусе свободного агента. Контракт полузащитника с французский клубом действует до 30 июня 2025 года.
После 4-х туров Первой лиги «Гавр» занимает 10-е место с 5-ю очками. «Лорьян» идет следом — на 11-й строчке тоже с пятью баллами.