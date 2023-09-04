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Мостовой о Кузяеве в «Гавре»: Да какой он царь, подождите

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на заголовок французского издания L’Equipe, которое назвало хавбека «Гавра» Далера Кузяева царем.

Мостовой о Кузяеве в «Гавре»: да какой он царь, подождите
© Спорт день за днем

Будучи игроком испанской «Сельты» Мостовой получил прозвище «Царь».

«Да какой царь, подождите. Когда Кузяев в своем дебютном матче сыграл ужасно, его никто царем не называл. Тогда и гол из-под него забили. Лучше фразами не бросаться. Чтобы стать царем, нужно играть много лет. Это прозвище нужно заслужить. Думаю, Кузяев не обращает на это внимание. Всего 4 матча сыграл пока. Взять в пример Головина, который во Франции выступает уже шестой сезон», — приводит слова Мостового «Sport24».

В четвертом туре Первой лиги Франции «Гавр» на своем поле обыграл «Лорьян» со счетом 3:0. Первый гол забил 30-летний российский хавбек Далер Кузяев. Всего полузащитник сыграл за французский клуб 4 игры и забил два гола.

Кузяев перешел в «Гавр» в июле этого года в статусе свободного агента. Контракт полузащитника с французский клубом действует до 30 июня 2025 года.

После 4-х туров Первой лиги «Гавр» занимает 10-е место с 5-ю очками. «Лорьян» идет следом — на 11-й строчке тоже с пятью баллами.