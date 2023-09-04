Семак ответил Заболотному, назвавшему игроков «Зенита» колхозом

Тренер Семак не видел провокаций со стороны игроков "Зенита" в матче с ЦСКА
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил нападающему московского ЦСКА Антону Заболотному, который назвал действия футболистов клуба из Санкт-Петербурга в концовке матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) колхозом. Его слова приводит «РБ Спорт».
«Заболотный назвал поведение игроков «Зенита» колхозным? Ему надо посмотреть на действия своих игроков, чтобы потом давать оценку, мне кажется, так надо поступать. Я не видел провокаций со стороны моей команды», — заявил Семак.
Игра завершилась со счетом 1:1. На 4-й минуте встречи счет открыл Заболотный. За две минуты до конца основного времени гол Дугласа дос Сантоса принес «Зениту» ничью. В концовке матча произошел инцидент с падением защитника ЦСКА Милана Гайича в штрафной «Зенита, который привел к массовой драке футболистов на поле.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги «Зенит» занимает второе место, набрав 14 очков. ЦСКА располагается на седьмой строчке, имея 11 баллов. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 17 очков.