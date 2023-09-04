Баринов: Дзюба входит в топ-3 лучших российских нападающих

«Дзюба — лучший нападающий РПЛ с российским паспортом? В топ-3, наверное, да, входит.



Кто на второй строчке? Я тебе сейчас, что, всех футболистов буду перечислять? Я тебе сказал, что Дзюба в топ-3 — значит, топ-3. Еще какие вопросы есть? Я тебе ответил на твой вопрос? Ну, и всё», — приводит слова Дмитрия Баринова «РБ Спорт».