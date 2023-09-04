Деменко считает, что у Абаскаля не складываются отношения с игроками

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко порассуждал о перспективах главного тренера команды Гильермо Абаскаля, отметив, что у испанского специалиста, судя по всему, есть проблемы в отношениях с игроками.

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В матче 7 го тура МИР РПЛ московский «Спартак» уступил «Краснодару» (0:2) и занимает 9 е место в таблице, отставая от лидера на 7 очков.

— Видно, что в «Спартаке» есть проблемы, причем, на первый взгляд, они простые. В команде есть хорошая конкуренция, но тренер не может найти оптимальный состав. После матча с «Краснодаром» Абаскаль сам признался, что ошибся с составом на игру. Ошибка, видимо, заключалась в том, что он не выпустил на матч с «Краснодаром» Пруцева, Бабича, которые хорошо сыграли в Кубке России против в «Динамо». Видно было, что игроки «Спартака», тот же Денисов, допускали грубые индивидуальные ошибки. Можно было заменить игрока после первого тайма, всякое бывает: не пошла игра. Но, такое ощущение, Абаскалю некого больше выпускать.

— Странные решения тренера как сказываются на игроках?

— Психологически сказываются. Для футболиста — тяжелый момент, когда он сыграет хорошо, а потом не попадает в состав. Мы не знаем, как Абаскаль объясняет свои решения футболистам, может, он вообще им ничего не объясняет. Многое зависит от общения. Судя по всему, хорошего контакта между тренером и игроками в «Спартаке» нет. Мы же помним, что когда тот же Джикия был в хорошей форме, он не играл. Сейчас, когда он не в форме, выходит на матчи. Абаскаля трудно понять.

— Можно ожидать, что тренера «Спартака» сейчас уволят?