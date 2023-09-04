Личный телохранитель Месси поймал фаната, который выбежал на поле во время матча MLS
Личный телохранитель нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси выбежал на поле во время матча регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS) с «Лос Анджелесом», чтобы остановить болельщика, который направлялся к аргентинцу.
Встреча состоялась в воскресенье и завершилась со счетом 3:1 в пользу «Интер Майами». В социальных сетях появилось видео, как на 73 й минуте встречи один из фанатов, одетый в футболку «Барселоны» с именем Месси на спине, прорвался на поле и побежал к своему кумиру. Личный охранник аргентинца успел догнать и схватить болельщика, он увел его с поля. Как сообщает Sports Illustrated, клуб недавно специально нанял охранника для Месси, чтобы тот следил за безопасностью 36 летнего футболиста во время матчей.
В этом матче Месси дважды ассистировал партнерам. На его счету 11 голов и пять результативных передач в 11 матчах за команду.
«Интер Майами» c 25 очками в 25 матчах занимает 14 е место в турнирной таблице Восточной конференции MLS. В следующем матче команда Месси 9 сентября примет «Спортинг Канзас Сити».