Личный телохранитель Месси поймал фаната, который выбежал на поле

Встреча состоялась в воскресенье и завершилась со счетом 3:1 в пользу «Интер Майами». В социальных сетях появилось видео, как на 73 й минуте встречи один из фанатов, одетый в футболку «Барселоны» с именем Месси на спине, прорвался на поле и побежал к своему кумиру. Личный охранник аргентинца успел догнать и схватить болельщика, он увел его с поля. Как сообщает Sports Illustrated, клуб недавно специально нанял охранника для Месси, чтобы тот следил за безопасностью 36 летнего футболиста во время матчей.