Головин признался, что уже не скучает по русской еде

«Кузяев сказал, что скучает по русской еде и особенно по гречке? Примерно то же самое у меня было в первое время, тоже скучал по русской еде. Но со временем адаптировался и сейчас уже холодно отношусь к этому вопросу. Необязательно это кушать.



Есть ли хоть одно блюдо, по которому скучаю? Наверное, одно назвать не смогу. Я только могу сказать, что скучаю по маминой еде. Когда приезжаешь домой… Только по этому", — сказал Александр Головин в видео для пресс-службы сборной России.