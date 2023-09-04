«Локомотив» отклонил третье предложение по продаже Изидора

«Вчера мы направили в «Локомотив» новое предложение по Вилсону. Оно было отклонено точно так же, как и предыдущие два», — приводит слова Ичбиа Sport24.

3 сентября Ичбиа отмечал, что «Локомотив» требует за аренду Изидора 2 миллиона евро, а сумма с учетом выкупа должна составить 6,5 млн евро. При этом «Локомотив» отклонил предложения по аренде от «Меца» и «Марселя».

Изидор уехал в Европу перед закрытием трансферного окна без согласования с «Локомотивом». Игрок прошел медосмотр в одном из клубов без согласования с «железнодорожниками». «Локомотив» в официальном заявлении отметил, что заставляет за собой право «решать отношения в правовом поле».