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«Локомотив» отклонил третье предложение по продаже Изидора

Агент Гарольд Ичбиа, представляющий интересы форварда «Локомотива» Вильсона Изидора, рассказал, что клуб отклонил три предложения по продаже игрока.

«Локомотив» отклонил третье предложение по продаже Изидора
© РИА Новости

«Вчера мы направили в «Локомотив» новое предложение по Вилсону. Оно было отклонено точно так же, как и предыдущие два», — приводит слова Ичбиа Sport24.

3 сентября Ичбиа отмечал, что «Локомотив» требует за аренду Изидора 2 миллиона евро, а сумма с учетом выкупа должна составить 6,5 млн евро. При этом «Локомотив» отклонил предложения по аренде от «Меца» и «Марселя».

Изидор уехал в Европу перед закрытием трансферного окна без согласования с «Локомотивом». Игрок прошел медосмотр в одном из клубов без согласования с «железнодорожниками». «Локомотив» в официальном заявлении отметил, что заставляет за собой право «решать отношения в правовом поле».