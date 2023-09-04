Мостовой ответил на вопрос о работе тренером в Европе

«Все возможно». Александр Мостовой о работе тренером в Европе
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил «Матч ТВ», что допускает возможную работу в европейских чемпионатах в качестве главного тренера в будущем.
В мае Мостовой подал документы для обучения в академии РФС по специальной программе А УЕФА+В УЕФА для профессиональных игроков. Во время карьеры футболиста россиянин выступал в Европе за португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанские «Сельту» и «Алавес».
— Вы сейчас получаете тренерскую лицензию. Говорили, что ничего нового там не услышали. Почему так? Не было ли желания в этой связи обучаться в Европе?
— Да нет, там все то же самое! Футбол, как был, так и есть. Поле, ворота одного размера. Мячик всегда круглый. Если бы мне кто то сейчас сказал, что мяч другой формы, тогда можно было бы подумать, задуматься. А так все ясно: работа, тренировки — у кого то одни процесс, у кого то —другой. Когда ты 20 лет играешь на высочайшем уровне, ничего нового ты не узнаешь. Футбол — он простой. Но тяжелее всего играть в него просто.
— Сразу после получения лицензии будете готовы рассматривать предложения о работе?
— Будем смотреть, если будут. Я особенно не заморачиваюсь на эту тему, потому что понимаю, что наш футбол зависит не от того, что ты много лет играл, а от того, дружишь ты с кем то или нет. На этом всё и складывается. Могу привести тысячу примеров, как от этого все зависит. Что бы ты ни делал, (работать) пойдёт тот, кто в хороших отношениях.
— Вы хорошо зарекомендовали себя за границей в качестве игрока. Нет желания попробовать себя на тренерском мостике в той же Испании?
— Посмотрим. Я не люблю загадывать после того, что происходит последние три года. Я всегда говорю: «Ребят, мне же не сорок лет». Все возможно, — сказал «Матч ТВ» Мостовой.