Мостовой ответил на вопрос о работе тренером в Европе

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил «Матч ТВ», что допускает возможную работу в европейских чемпионатах в качестве главного тренера в будущем.

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В мае Мостовой подал документы для обучения в академии РФС по специальной программе А УЕФА+В УЕФА для профессиональных игроков. Во время карьеры футболиста россиянин выступал в Европе за португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанские «Сельту» и «Алавес».

— Вы сейчас получаете тренерскую лицензию. Говорили, что ничего нового там не услышали. Почему так? Не было ли желания в этой связи обучаться в Европе?

— Да нет, там все то же самое! Футбол, как был, так и есть. Поле, ворота одного размера. Мячик всегда круглый. Если бы мне кто то сейчас сказал, что мяч другой формы, тогда можно было бы подумать, задуматься. А так все ясно: работа, тренировки — у кого то одни процесс, у кого то —другой. Когда ты 20 лет играешь на высочайшем уровне, ничего нового ты не узнаешь. Футбол — он простой. Но тяжелее всего играть в него просто.

— Сразу после получения лицензии будете готовы рассматривать предложения о работе?

— Будем смотреть, если будут. Я особенно не заморачиваюсь на эту тему, потому что понимаю, что наш футбол зависит не от того, что ты много лет играл, а от того, дружишь ты с кем то или нет. На этом всё и складывается. Могу привести тысячу примеров, как от этого все зависит. Что бы ты ни делал, (работать) пойдёт тот, кто в хороших отношениях.

— Вы хорошо зарекомендовали себя за границей в качестве игрока. Нет желания попробовать себя на тренерском мостике в той же Испании?