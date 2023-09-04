Легенда ЦСКА назвал слабые стороны «Зенита»
Бывший защитник столичного ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что матч седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита» наглядно показал слабые места петербургской команды.
«У «Зенита» далеко не самая сильная оборона. Так что все команды, которые наблюдали за игрой, уже разобрались, что делать и как справляться с их игроками. Взять поплотнее южноамериканцев, лишить их пространства, и за счет физики их превзойти. Вся Южная Америка не любит плотной игры, они любят покрасоваться, чтобы им дали спокойно принять мяч, обработать, сыграть в пас. ЦСКА вчера плотно сыграл, закрыл пространство, и все», — заявил Пономарев.
Матч ЦСКА — «Зенит» прошел 3 сентября в Москве завершился результативной ничьей — 1:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.