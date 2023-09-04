Шамиль Газизов: хотелось бы, чтобы Кокорин подтвердил свой уровень в Италии

«Итальянский чемпионат — топовый, в «Фиорентине» конкуренция мощнейшая, Саше нужно терпеть и ждать своего шанса. Я был бы рад, если бы он заиграл именно в «Фиорентине». В «Арисе» он показал свой класс и хотелось бы, чтобы Кокорин подтвердил свой уровень в Италии», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».