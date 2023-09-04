Мостовой объяснил, почему Сперцян не перешел в «Аякс»

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением, что переход футболиста «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в амстердамский «Аякс» мог сорваться из-за агента, передает RT.

«Мне кажется, что большую роль сейчас играют агентские действия. Сейчас действия агентов определяют 90% успеха переходов. Думаю, что и с «Аяксом» могло быть что-то неизвестное нам», — сказал Мостовой.

Сперцян родился в Ставрополе и в 2010 году переехал в Краснодар, где поступил в местную футбольную академию. В 2018 году он дебютировал за основную команду «Краснодара». Футболист выступает за сборную Армении.

Контакт футболиста и российского клуба рассчитан до лета 2026 года.