Мостовой объяснил, почему Сперцян не перешел в «Аякс»
Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением, что переход футболиста «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в амстердамский «Аякс» мог сорваться из-за агента, передает RT.
«Мне кажется, что большую роль сейчас играют агентские действия. Сейчас действия агентов определяют 90% успеха переходов. Думаю, что и с «Аяксом» могло быть что-то неизвестное нам», — сказал Мостовой.
Сперцян родился в Ставрополе и в 2010 году переехал в Краснодар, где поступил в местную футбольную академию. В 2018 году он дебютировал за основную команду «Краснодара». Футболист выступает за сборную Армении.
Контакт футболиста и российского клуба рассчитан до лета 2026 года.
В сезоне-2022/23 Российской премьер-лиги полузащитник провел 28 матчей, отметившись 10 забитыми мячами и 11 результативными передачами. Его команда стала шестой в чемпионате, набрав 48 очков. Также «быки» дошли до финала Кубка России, в котором уступили московскому ЦСКА.