Радимов назвал разочарованиями 7-го тура РПЛ «Урал», «Спартак» и «Факел»

«Кто разочаровал. «Урал». От одного из лидеров до трёх поражений подряд (с учётом «Рубина» в Кубке) — такой путь «Урал» проделал почти за неделю. Много их хвалили, но тут пока разочаровывают.



«Спартак» пишем, Абаскаль в уме. В Кубке провели отличный матч, но в чемпионате вышел другой состав, и игра получилась провальной. Вопрос: это Абаскаль настолько не знает и не понимает свою команду и игроков или в Кубке играла основа, а против Краснодара была ротация? Кто-то знает ответ?



«Факел». Команда, которая традиционно отличается бойцовскими качествами и характером, в этом туре развалилась. Понятно, что такие пенальти, какой «привез» Калинин, допускать нельзя, но и бросать играть после такого неправильно.



Кто порадовал. «Оренбург». Мы привыкли что это домашняя команда, но новый испаноговорящий тренер будто раскрепостил латинских игроков, и они выдали отличный матч. Но тут важно отметить и невезучесть «Сочи». Команда и играет, и тренируется на сомнительного качествах полях, а тут ещё и переход на оренбургскую синтетику, к которой хозяева точно более адаптированы. Для того футбола, в который хочет играть Хохлов, это сдерживающий фактор, не позволяющий команде раскрыться.



«Крылья Советов». Самарцы уже вторые в таблице, и это не случайно — у них поставленная игра. Важно отметить и руководство, которое привозит новичков, которые подходят Осинькину, и он развивает команду и их. Уверенная победа с запасом.

«Краснодар». В матче тура одержали уверенную, яркую победу. Очень слаженная команда, настоящий механизм, в котором каждый знает, что делать. По делу и заслуженно лидируют в чемпионате», — написал Радимов в телеграм-канале.