Ташуев рассказал, кто может возглавить «Спартак»
Бывший тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев заявил, что «Спартак» может возглавить нынешний тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин, передает «РБ Спорт».
«Нужно брать специалистов из России. Что касается примера, тот же Валера Карпин. Он мало того, что спартаковец, но еще там работал. Но еще и тренер сборной, могут не согласиться на совмещение», — сказал Ташуев.
2 сентября «Спартак» проиграл на выезде «Краснодару» со счетом 0:2. На 39-й минуте счет открыл нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. На 84-й минуте Эдуард Сперцян упрочил преимущество краснодарской команды и установил окончательный счет.
Следующий матч «Спартак» проведет 16 сентября против «Сочи». Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.
Гильемо Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.
Ранее экс-футболист «Локомотива» заявил, что у него есть вопросы к Абаскалю.