Капитан «Зенита» обвинил фанатов ЦСКА в негативном отношении к Фернандесу
Капитан петербургского "Зенита" Дуглас Сантос заявил, что не понимает болельщиков ЦСКА, которые освистывали Марио Фернандеса в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит Metaratings.
"Марио провел фантастический матч против ЦСКА. Сверху болельщики обливали его грязью, но Фернандес - великий футболист. Он много лет провел в России, выиграл множество трофеев. Фернандес как великий, большой человек держался здорово", - заявил Сантос.
Матч ЦСКА - "Зенит" прошел 3 сентября в Москве завершился результативной ничьей - 1:1. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию игры.
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