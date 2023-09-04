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Скорость Фернандеса во время празднования гола «Зенита» достигла 33,84 км/ч

Футболист санкт-петербургского «Зенита» Марио Фернандес ускорился до 33,84 км/ч, когда побежал праздновать гол в ворота московского ЦСКА в матче 7-го тура чемпионата России. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Российской Премьер-Лиги.

Скорость Фернандеса во время празднования гола «Зенита» достигла 33,84 км/ч
© ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

Права на видео принадлежат РФС.

Напомним, вчера, 3 сентября, сине-бело-голубые вырвали ничью в матче с московскими армейцами благодаря голу бразильского защитника Дугласа Сантоса на 88-й минуте.

Марио Фернандес отпраздновал ответный гол команды в ворота ЦСКА, демонстративно пробежав от скамейки запасных к углу поля. К этому моменту Фернандес уже был заменён, он был единственным игроком гостей, кто решил присоединиться к полевым игрокам, отмечавшим взятие ворот.

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