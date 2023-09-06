«Манчестер Юнайтед» отреагировал на обвинения против Антони

«Манчестер Юнайтед» принял к сведению обвинения, выдвинутые против Антони, и отмечает, что расследованием занимается полиция. В ожидании дополнительной информации клуб не будет давать никаких дальнейших комментариев. Мы серьёзно относимся к этому вопросу и понимаем влияние этих обвинений и последующих сообщений на тех, кто пережил домашнее насилие», — сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Манчестер Юнайтед».