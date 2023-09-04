Капитан «Спартака» Джикия достиг отметки в 200 матчей в РПЛ

Защитник выступал в лиге только за пермский «Амкар» (38 игр) и «Спартак» (162). За все сезоны защитник забил в лиге восемь голов – три за «Амкар» и пять за «Спартак» (последний – в ворота «Динамо» в октябре 2021-го). В составе красно-белых Джикия стал чемпионом РПЛ в сезоне 2016/17.