В Лионеля Месси бросили бутылку после матча МЛС

Болельщик бросил бутылку в аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси после выездного матча с «Лос-Анджелесом» в МЛС, сообщает Daily Mail.

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По данным источника, аргентинец покидал поле в сопровождении телохранителя и в этот момент с трибуны в аргентинца бросили бутылку с водой. При этом сама бутылка не попала в Месси, а сам футболист пригнулся, увидев этот момент.

Отметим, в этой встрече Месси отметился двумя результативными передачами.