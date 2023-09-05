Губерниев предложил Дзюбе помериться ростом

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев принял участие в программе, которую на YouTube-канале "Коммент.Шоу" ведут бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий и нападающий "Локомотива" Артем Дзюба . В ходе разговора Губерниев и Дзюба решили выяснить, кто из них выше.

"Мы померимся, как мы все время с Киркоровым. Попа к попе. Это важно", — продолжил Губерниев.

16 августа Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать Дзюбу на два матча условно и оштрафовать на 50 тысяч рублей за угрозы в адрес журналиста после окончания матча с самарскими "Крыльями Советов" в четвертом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Дзюба пополнил состав "Локомотива" в феврале 2023 года. В мае он подписал новое соглашение с красно-зелеными до конца сезона 2023/24 с возможностью продления еще на год. 3 сентября форвард забил мяч в матче седьмого тура РПЛ с "Балтикой" (3:2).