РФС официально объявил о проведении матча памяти Ильи Цымбаларя

«Игра в рамках Лиги Легенд пройдёт 9 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало – в 19:00.



На поле выйдут кумиры миллионов болельщиков Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Александр Мостовой, Андрей Тихонов, Роман Павлюченко и многие другие легенды. Соперниками красно-белых станут звёзды футбола, в разное время выступавшие в чемпионатах России по футболу.



Место на тренерском мостике «Спартака» займут Олег Романцев и Станислав Черчесов, сборную мира возглавит кумир спартаковской торсиды Массимо Каррера», — сказано в заявлении РФС.