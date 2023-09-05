Гендир «Чайки» прокомментировал информацию об отставке Семшова

Гендиректор «Чайки» опроверг информацию об отставке Семшова с поста главного тренера
Генеральный директор футбольного клуба «Чайка» Максим Пономарев заявил «Матч ТВ», что Игорь Семшов продолжает работу на посту главного тренера команды из Песчанокопского.
Ранее Metaratings.ru сообщал, что Семшов подал в отставку с поста главного тренера «Чайки», которая выступает во второй лиге.
— Семшов покинет клуб?
— Нет, Игорь Петрович продолжает работу, — сказал Пономарев «Матч ТВ».
«Чайка» выступает во второй лиге. Ранее бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов в разговоре с «Матч ТВ» опроверг информацию о переговорах с клубом из Песчанокопского.