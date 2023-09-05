Гендир «Чайки» прокомментировал информацию об отставке Семшова

Генеральный директор футбольного клуба «Чайка» Максим Пономарев заявил «Матч ТВ», что Игорь Семшов продолжает работу на посту главного тренера команды из Песчанокопского.

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Ранее Metaratings.ru сообщал, что Семшов подал в отставку с поста главного тренера «Чайки», которая выступает во второй лиге.

— Семшов покинет клуб?

— Нет, Игорь Петрович продолжает работу, — сказал Пономарев «Матч ТВ».