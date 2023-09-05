Экс-тренер сборной Нидерландов считает, что Аргентине подсуживали на ЧМ-2022

Бывший главный тренер сборной Нидерландов по футболу Луи ван Гал считает, что национальной команде Аргентины подсуживали на чемпионате мира — 2022 в Катаре. Об этом он рассказал NOS.
«Когда вижу, как Аргентина забивает голы и как мы забиваем голы, как некоторые аргентинские игроки переходили черту и не были наказаны. Думаю, что все это преднамеренно», — сказал тренер.
«Я имею в виду все, что говорю. Потому что Месси должен был стать чемпионом мира? Я так думаю, да», — подчеркнул Ван Гал после уточняющего вопроса журналиста.
20 декабря сборная Аргентины в третий раз стала чемпионом мира, а капитан команды Лионель Месси — впервые. В четвертьфинале турнира южноамериканская команда обыграла Нидерланды под руководством Ван Гала (2:2, 4:3 — по пенальти).
Лионель Месси был признан лучшим футболистом чемпионата мира. В финале его команда победила Францию (3:3, 4:2 — по пенальти).